В Беларуси хотят запретить контактные и передвижные зоопарки

Министерство природы и охраны окружающей среды предлагает внести в закон «Об обращении с животными» запрет на использование передвижных и контактных зоопарков, передвижных зверинцев и передвижных выставок для экспонирования диких животных. Об этом говорится в ответе на обращение экологического активиста из Мозыря, координатора «Зеленого дозора» Павла Ноздри, инициировавшего также сбор подписей под петицией о запрете передвижных дельфинариев.

В своем ответе заместитель министра природы Александр Корбут отметил, что проверить условия содержания дельфинов не получилось: когда чиновники попали в дельфинарий, животных уже вывезли в Россию, а сам дельфинарий был в состоянии демонтажа.

Напомним, жителей Мозыря возмутили условия содержания млекопитающих в передвижном дельфинарии «Атлантида» из России. Экологический активист Павел Ноздря написал обращение к Минприроды, а также петицию. Под последним документом подписались уже более 2.700 человек.

«Содержание дельфинов в передвижном дельфинарии имеет все признаки жестокого обращения с животными. Животные находятся в бедственном положении. Возле дельфинария присутствует неприятный запах, что свидетельствует о несоблюдении санитарных норм», — отмечал Ноздря в обращении.

Кроме того, по его словам, в дельфинарии используют химические вещества, которые добавляют в воду к дельфинам.

«Многие страны уже ввели запрет на передвижные и стационарные дельфинарии, поскольку морские животные подвергаются жестокости и стрессу. В условиях передвижных дельфинариев просто невозможно обеспечить необходимые условия для жизни морских животных и тем более воспроизвести условия дикой природы… Особенно мучительно дельфины переносят шум в дельфинарии во время шоу. Голод — важнейшая составная часть тренировки морских животных. Если дельфин отказывается «работать», он остается голодным», — объяснял активист.

Сейчас он намерен добиваться изменения законодательства — чтобы передвижные дельфинарии были запрещены полностью, а в нормативно-правовых актах не нашлось бы лазеек для недобросовестных предпринимателей, «оказывающих услуги, связанные с мучением животных».