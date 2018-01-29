Alekseev представил клип на сингл Forever для белорусского отбора на «Евровидение»

Украинский исполнитель Никита Алексеев представил видео на композицию Forever, с которой вышел в финал белорусского национального отбора «Евровидения-2018».

«Клип отличается от тех, которые мы снимали раньше, ведь обычно это были киноистории. В этот раз мы пошли другим путем. Сконцентрировали внимание на персоналити Никиты и его харизме. В этом видео Alekseev можно рассмотреть, как под микроскопом. Клип требовал большой сосредоточенности и раскрепощения. И Никита с задачей справился на отлично», — рассказал режиссер видео Алан Бадоев.

Forever — это первая англоязычная композиция Никиты Алексеева. Музыку и слова песни написали Кирилл Павлов и Евгений Матюшенко.

Финал национального отбора на «Евровидение-2018» состоится 16 февраля в прямом эфире телеканала «Беларусь 1». Ряд участников финала ранее выступили с совместным заявлением о неправомерности участия композиции Никиты Алексеева Forever, так как она была представлена публике ранее оговоренного в правилах национального отбора срока.