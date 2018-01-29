В Минске задержана серийная воровка

Столичные правоохранители задержали 33-летнюю минчанку, которую подозревают в серии краж.

Последнее известное преступление она совершила 23 января. Сначала она в одном из магазинов ТЦ похитила сумку работницы. Только в конце рабочего дня потерпевшая заметила пропажу. За это время воровка уже обчистила ее квартиру, воспользовавшись ключами, находившимися в сумке. Она похитила телевизор, золотые и серебряные изделия, которые позже сдала в ломбард, а также обувь, косметику, туалетную воду.

24 января женщина с «вещдоками» была задержана оперативниками столичного уголовного розыска на железнодорожном вокзале.

«В ходе разбирательства было установлено, что на счету 33-летней задержанной жительницы столицы еще несколько краж имущества, — рассказал начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Сергей Якубель. — Недавно она снимала жилье по улице Зубачева. Несколько месяцев не платила за это деньги, а после и вовсе украла документы хозяйки и мобильный телефон. Также на счету фигурантки есть еще кражи мобильных телефонов: в одном случае — из сумки посетителя магазина по проспекту Независимости, в другом — из сумки работницы парикмахерской».

Женщина нигде не работает, не имеет постоянного места жительства (жила в хостеле и на съемных квартирах). Часть похищенного, а также личного имущества носила с собой, а часть оставляла в камерах хранения торговых центров.