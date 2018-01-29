В пункте пропуска «Григоровщина» заработала система электронной очереди

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григоровщина» начала функционировать система электронной очереди транспорта.

Теперь автомобили, выезжающие в направлении Латвии через данный пункт пропуска, «будут проходить через обязательную систему регистрации перед въездом в зону ожидания», сообщили в ГПК.

Отмечается, что въехать в международный пункт пропуска «Григоровщина» теперь можно как по ранее забронированному времени, так и в порядке живой очереди.

«Обращаем внимание, что система электронной очереди определяет только время въезда в пункт пропуска. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит установленным порядком», — предупреждают пограничники.

Всего же система электронной очереди транспортных средств будет внедрена в десяти пунктах пропуска на всех направлениях белорусской границы.