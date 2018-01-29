Беларуси выделено пять дополнительных квот для участия в зимней Олимпиаде

Белорусская делегация прошла аккредитацию в олимпийском Пхенчхане — процедура, которая длилась почти два часа, прошла успешно, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма.

Более того, членами оргкомитета было доведено, что Беларуси выделено пять дополнительных квот для участия спортсменов в XXIII зимних Олимпийских играх.

Две квоты выделено представителям лыжных гонок, три — конькобежного спорта, сообщил шеф белорусской миссии Александр Барауля. Кто воспользуется этим правом и на каких дистанциях будут выступать белорусские спортсмены, сейчас уточняется.

Как известно, первая часть белорусской сборной прибыла в олимпийский Пхенчхан 28 января. Большая группа спортсменов вылетает из Минска 1 февраля.

По словам Бараули, белорусская делегация занимает три этажа в одном из корпусов Олимпийской деревни. «Все сделано функционально, комфортно, аккуратно. Ближайшие соседи по восточному крылу здания — команды Латвии и Эстонии, в западном крыле будут располагаться представители Канады», — рассказал глава миссии.

Церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь запланирована в Олимпийской деревне на 7 февраля.