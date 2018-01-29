В прошлом году в белорусских лесах было отстреляно 1600 волков

По предварительным данным, в 2017 году в белорусских лесах было отстреляно 1600 волков, сообщил 29 января на пресс-конференции в Минске министр лесного хозяйства Михаил Амельянович.

«Популяция волка с каждым годом увеличивается. Это и миграция волка из соседних стран — России и Украины, особенно в Гомельскую область. В 2016 году было изъято из природы 1800 особей волка, из которых 900 — в Гомельской области», — сообщил министр.

Он рассказал о случае, когда в одном из охотничьих хозяйств в течение дня было убито девять волков, а десятый — раненый — вырвался из загона.

«Волки сегодня — это беда, и их количество надо уменьшить. Ведь один волк за год съедает около двух тонн мяса. В лесу уже нет дикого кабана, который практически уничтожен из-за угрозы АЧС и который был главной пищей для волка. Остаются лось, олень, косуля», — пояснил Амельянович.

По словам министра, в 2017 году возрос поток иностранных туристов-охотников, чему способствовало введение пятидневного безвизового режима. «На 25-30% иностранных охотников было больше. Но пять дней мало для охоты, поэтому мы ожидаем увеличение безвизового срока до 10 дней», — сказал глава ведомства.

По данным Минлесхоза, в 2017 году доходы от охотохозяйственной деятельности составили 4,1 млн рублей. В системе ведомства 96 охотничьих комплексов, в том числе в Брестской области — 13, в Витебской — 21, Гомельской — 13, Гродненской — 12, Минской — 25, Могилевской — 12. В 2018 году планируется построить еще один комплекс. Всего за пять лет в лесоохотничьих хозяйствах Минлесхоза было возведено 25 объектов.

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