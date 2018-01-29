Лидии Ермошиной исполнилось 65 лет

29 января председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина отмечает день рождения — сегодня ей исполнилось 65 лет.

Членом Центризбиркома Ермошина является с 1992 года, с декабря 1996-го возглавляет его. 20 декабря 2016 года Лукашенко переназначил Ермошину председателем ЦИК на очередной срок.

Незадолго до переназначения в интервью Naviny.by Лидия Ермошина говорила, что у нее есть желание уйти на заслуженный отдых, но как у человека системы ее планы зависят от планов работодателя.

«Очевидно, политическое руководство страны видело целесообразным мое пребывание именно на этом месте и ни на каком другом», — говорила тогда Лидия Ермошина, отметив, что другие должности ей не предлагали. Сама же она считает, что успешно могла бы работать депутатом — «лучше, чем многие другие».

В прошлом году Ермошина потеряла единственного сына, который, по ее словам, составлял всю ею семью. Адвокат Алексей Ермошин скончался в возрасте 40 лет.

Также в 2017 году Лидии Ермошиной было присвоено звание почетного жителя Бобруйска — города, с которым связана часть трудовой биографии Ермошиной. Именно из Бобруйска Лидия Михайловна переехала в Минск.