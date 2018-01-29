В Индии пациента насмерть засосало в аппарат МРТ

В Индии полиция начала расследование после трагической гибели 32-летнего мужчины в кабинете с аппаратом магнитно-резонансной томографии (МРТ). Как сообщают местные СМИ, устройство попросту засосало пациента и нанесло ему смертельные травмы.

Трагедия разыгралась в одной из больниц города Мумбаи. Как передает mk.ru со ссылкой на телеканал NDTV, врачи запустили Раджеша Мару в кабинет МРТ-исследований, хотя тот имел при себе металлический баллон с кислородом.

В результате мощное магнитное поле сканера засосало пациента. Аппарат экстренно отключили, однако извлеченный мужчина скончался спустя считанные минуты.

Родственники погибшего заявили, что врачи заверили их в том, что аппарат в тот момент был выключен и не представлял опасности для пациента. При этом члены семьи заранее спросили, насколько безопасно входить в кабинет с МРТ с металлическим предметом.

Полиция начала проверку в отношении врача и двух ответственных за работу МРТ.

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