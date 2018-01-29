Тарас Надольный освобожден от должности первого зампредседателя правления Нацбанка

Тарас Надольный (на снимке) освобожден от должности первого заместителя председателя правления Национального банка по соглашению сторон, а также от должности члена правления Нацбанка. Соответствующий указ 29 января подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Администрации президента поручено уведомить Совет Республики Национального собрания об освобождении Надольного от должности члена правления Нацбанка.

Тарас Надольный родился в 1976 году в Минске. Окончил Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет, аспирантуру Белорусского государственного экономического университета, Венский университет экономики и бизнеса. Имеет квалификацию MBA в области банковского дела.

С 1997 года работал в Нацбанке: экономист I категории, ведущий экономист, главный экономист, заместитель начальника управления — начальник отдела департамента международных операций; начальник управления операций с драгоценными металлами и камнями главного управления международных операций; заместитель начальника главного управления международных операций; начальник главного управления международных операций, член правления. С 2010 по 2013 год — заместитель председателя правления Нацбанка, с апреля 2013 года — первый заместитель председателя правления. Женат, имеет двоих детей.

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