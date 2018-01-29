В Барановичах во время стоянки прямо в кабине автобуса умер водитель
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Вечером в субботу, 27 января, на конечной остановке маршрута №5 в Барановичах скончался водитель автобуса.
Мужчина находился в автобусе на остановке «Сквер героя Карвата» во время своего 40-минутного перерыва, пишет Intex-press.
«Тревогу забил коллега умершего, когда тот пропустил несколько рейсов. Он подумал, что мужчина уснул. Когда подошел к автобусу, обнаружил коллегу в кабине», — рассказали изданию в автобусном парке Барановичи.
59-летний водитель отработал в барановичском автопарке города. По отзывам коллег умершего, он был ответственным человеком, на здоровье не жаловался, алкоголем не злоупотреблял.
Фото: uppm.ru
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