Состоялась жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2018»

29 января в Лиссабоне прошла жеребьевка двух полуфиналов международного конкурса песни «Евровидение-2018». Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале 8 мая.

Конкретные порядковые номера участников будут определены позднее, когда все страны назовут исполнителей, которые приедут в Лиссабон. Пока можно лишь сказать, что Беларусь выступит в первой части первого полуфинала.

Первый полуфинал, 8 мая: первая часть — Албания, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Исландия, Израиль, Литва; вторая часть — Армения, Австрия, Хорватия, Кипр, Финляндия, Македония, Греция, Ирландия, Швейцария.

Второй полуфинал, 10 мая: первая часть — Австралия, Дания, Норвегия, Молдова, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Нидерланды; вторая часть — Венгрия, Грузия, Мальта, Черногория, Латвия, Польша, Словения, Швеция, Украина.

Финал состоится 12 мая. Из каждого полуфинала в решающее шоу выйдут по десять стран. Без предварительного отбора в финал классифицированы Португалия как страна-хозяйка, а также страны-основатели Европейского вещательного союза — Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Беларусь назовет своего представителя на «Евровидении-2018» 16 февраля, когда состоится финал национального отбора.