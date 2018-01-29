В Германии двое налетчиков угнали фуры с 44 тоннами шоколада

Полиция немецкого города Фрайбург-им-Брайсгау занялась расследованием похищения двух грузовиков с 44 тоннами шоколада, пишет lenta.ru со ссылкой на Spiegel.

Кража произошла в ночь на 27 января. Фуры с шоколадом, стоимость которого составляет 400 тыс. евро, находились на стоянке в промышленной зоне. Одного из похитителей вскоре удалось задержать. Он бросил груз недалеко от стоянки и пытался убежать от полицейских.

Второй похититель добрался до промышленной зоны около города Лар. Ему удалось перегрузить шоколад, поэтому фура была пустой. В настоящее время полиция города проводит расследование.

Фото: transportoperator.co.uk