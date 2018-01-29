В Дятловском районе рецидивист напал с ножом на продавца сельского магазина

Не раз судимый житель Барановичей совершил разбойное нападение на магазин в деревне Охоново Дятловского района.

По информации uvd.grodno.by, около полудня 27 января злоумышленник вошел в магазин и купил пачку сигарет. После покупки вышел на улицу, осмотрелся и вернулся в магазин, закрыв за собой дверь. Достав нож, стал угрожать продавцу. Женщина, не мешкая, набрала номер мужа и сообщила о нападении. Агрессор в этот момент как раз перелез через прилавок и напал на работницу магазина.

Подошедший к магазину местный житель увидел через окно схватку за прилавком. Он стал стучать в окно, пытаться взломать дверь, чем спугнул подозреваемого. Налетчик схватил из кассы 250 рублей и выбежал из магазина.

После звонка в милицию на место инцидента прибыли начальник Дятловского РОВД подполковник милиции Александр Биль и старший лейтенант милиции Александр Хорошко. Свидетель сообщил им, что нападавший направился в лес. По следам сотрудники милиции вышли к железнодорожной станции, однако на ней злоумышленника видно не было. Милицейские наряды были направлены на близлежащие станции в направлении Барановичей и Лиды. Приметы подозреваемого сообщили и коллегам из ближайших райнов.

Первый заместитель начальника Дятловского РОВД подполковник милиции Дмитрий Скворчинский и несколько сотрудников как раз дежурили на одной из станций. Офицер обратил внимание, что из леса за ними наблюдает незнакомец, внешность которого совпадает с описанием злоумышленника. Как только милиционеры направились в его сторону, мужчина попытался скрыться. В ходе погони сотрудникам РОВД удалось его задержать.

В ходе осмотра места происшествия эксперты Слонимского межрайонного отдела ГКСЭ провели работу по выявлению и изъятию следов и вещественных доказательств. Назначен ряд экспертных исследований, которые позволят восстановить более полную картину произошедшего.

Задержанный пока отрицает свою причастность к совершению нападения. К слову, в прошлом мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой.