Лукашенко наградил последнего живущего во Франции представителя авиаполка «Нормандия — Неман»

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За «значительный личный вклад в освобождение Беларуси во время Второй мировой войны, дело укрепления мира, дружественных отношений и единства народов Беларуси и Франции» орденом Почета награжден Андре Пейрони — последний живущий во Франции представитель авиационного полка «Нормандия — Неман», авиамеханик самолета, на котором летал Герой Советского Союза Марсель Лефевр.

Соответствующий указ 29 января подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Советско-французский авиаполк «Нормандия — Неман» воевал в 1943—1945 годах (Курская битва, Белорусская операция, Восточно-Прусская операция).

На снимке — самолет-истребитель Як-3 полка «Нормандия – Неман» проходит техобслуживание.  Фото: кадр из фильма «Нормандия – Неман».


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Тэги: Нормандия – Неман награждение авиамеханика Персона: Андре Пейрони Марсель Лефевр Александр Лукашенко

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