Лукашенко наградил последнего живущего во Франции представителя авиаполка «Нормандия — Неман»

За «значительный личный вклад в освобождение Беларуси во время Второй мировой войны, дело укрепления мира, дружественных отношений и единства народов Беларуси и Франции» орденом Почета награжден Андре Пейрони — последний живущий во Франции представитель авиационного полка «Нормандия — Неман», авиамеханик самолета, на котором летал Герой Советского Союза Марсель Лефевр.

Соответствующий указ 29 января подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Советско-французский авиаполк «Нормандия — Неман» воевал в 1943—1945 годах (Курская битва, Белорусская операция, Восточно-Прусская операция).

На снимке — самолет-истребитель Як-3 полка «Нормандия – Неман» проходит техобслуживание. Фото: кадр из фильма «Нормандия – Неман».