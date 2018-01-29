Через Google Play миллионы смартфонов подцепили опасный вирус

Около четырех миллионов мобильных устройств под управлением операционной системы Android заражены опасным вредоносным приложением DressCode. Оно делает инфицированный гаджет частью сети, которую хакеры могут использовать в недобросовестных целях, пишет Ars Techica со ссылкой на материалы исследования, обнародованного на популярном сайте для разработчиков GitHub.

Согласно информации портала, вирус DressCode незаметно от владельца открывает рекламные ссылки на различных интернет-ресурсах, подражая поведению простых пользователей из-за чего рекламодатели тоже не замечают ничего необычного в переходе по их ссылкам.

При этом распознать код вредоносной программы крайне сложно, так как ее единственным симптомом является быстрая разрядка аккумулятора.

Отмечается, что наиболее опасным воздействием вируса являются его атаки на web-кошельки и банковские счета владельцев. Программа меняет реквизиты, которыми обмениваются банковские системы.

По приблизительным оценкам, вирус принес своим разработчикам около 20 миллионов долларов прибыли.

Напомним, что троянское приложение DressCode прогремело в 2016 году, когда выяснилось, что около 400 приложений, продающихся в Google Play, распространяют этот вирус. В исследовании подчеркивается, что, несмотря на все принятые меры, включая постоянное удаление вредоносных программ, по прошествии 16 месяцев после обнаружения ботнет продолжает работать.

Дополнительная опасность DressCode кроется в том, что использовать инфицированный гаджет в своих целях могут не только создатели вируса, но и другие хакеры.

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