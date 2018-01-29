В ПП «Григоровщина» на границе Беларуси и Латвии начала работать система электронной очереди
В пункте пропуска «Григоровщина» на белорусско-латвийской границе начала функционировать система электронной очереди транспорта.
Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, теперь автомобили, выезжающие в направлении Латвии через этот пункт пропуска, будут проходить через обязательную систему регистрации перед въездом в зону ожидания.
Въехать в международный пункт пропуска «Григоровщина» можно как по ранее забронированному времени, так и в порядке живой очереди.
Погранведомство обращает внимание, что система электронной очереди определяет только время въезда в пункт пропуска. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит установленным порядком.
Система электронной очереди транспортных средств будет внедрена в 10 пунктах пропуска на всех направлениях белорусской государственной границы.
Фото: by.utro.news
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