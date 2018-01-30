Сегодня Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Сегодня в Беларуси будет очень ветрено, сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, по прогнозам синоптиков, днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, днем по западу до 22 м/с.

Похожая погода сохранится и в среду, 31 января — на большей части страны сохранится ветер порывами до15-20 м/с.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.