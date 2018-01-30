На пожаре в Лидском районе погибла семья из трех человек
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Трагедия произошла в ночь на вторник, 30 января, в деревне Песковцы — огонь унес жизни трех человек.
Фото pixabay.com
Как сообщили в МЧС, сигнал о пожаре на пульт дежурного РОЧС поступил в 00:53. Звонивший сообщил, что горит квартира на втором этаже двухэтажного четырехквартирного жилого дома.
В результате ЧП погибли 60-летний хозяин квартиры, его 55-летняя жена и 30-летний сын.
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
Всего, по данным спасателей за минувшие дежурные сутки в стране произошло 13 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были повреждены девять строений и одна единица техники.
Пожары унесли жизни пяти человек, еще двое получили травмы.
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