На пожаре в Лидском районе погибла семья из трех человек

Трагедия произошла в ночь на вторник, 30 января, в деревне Песковцы — огонь унес жизни трех человек.

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Как сообщили в МЧС, сигнал о пожаре на пульт дежурного РОЧС поступил в 00:53. Звонивший сообщил, что горит квартира на втором этаже двухэтажного четырехквартирного жилого дома.

В результате ЧП погибли 60-летний хозяин квартиры, его 55-летняя жена и 30-летний сын.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Всего, по данным спасателей за минувшие дежурные сутки в стране произошло 13 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате которых были повреждены девять строений и одна единица техники.

Пожары унесли жизни пяти человек, еще двое получили травмы.