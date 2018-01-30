Минфин США подал в Конгресс «кремлевский доклад» — в списке 114 чиновников и 96 бизнесменов

Финансовое ведомство США подало в Конгресс так называемый «кремлевский доклад».

Как отмечает ТАСС, в нем содержаться имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего ограничительные меры коснутся 210 человек (114 чиновников и 96 бизнесменов).

Так, в «черный список» попали: глава Администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, премьер-министр Дмитрий Медведев, первые заместители руководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, глава президентского протокола Владислав Китаев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Владислав Сурков, спикеры парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников, крупные бизнесмены Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков.