Минфин США подал в Конгресс «кремлевский доклад» — в списке 114 чиновников и 96 бизнесменов

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Финансовое ведомство США подало в Конгресс так называемый «кремлевский доклад».

Как отмечает ТАСС, в нем содержаться имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

Всего ограничительные меры коснутся 210 человек (114 чиновников и 96 бизнесменов).

Так, в «черный список» попали: глава Администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, премьер-министр Дмитрий Медведев, первые заместители руководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, глава президентского протокола Владислав Китаев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Владислав Сурков, спикеры парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников, крупные бизнесмены Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков.

 


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Тэги: санкции против России Россия-США Персона: Антон Вайно Дмитрий Медведев Алексей Громов Сергей Кириенко Владислав Китаев Игорь Шувалов Ольга Голодец Аркадий Дворкович Сергей Шойгу Сергей Лавров Дмитрий Песков Владислав Сурков Вячеслав Володин Валентина Матвиенко Игорь Сечин Алексей Миллер Александр Бортников Роман абрамович Олег Дерипаска Евгений Касперский Сулейман Керимов Владимир Потанин Михаил Фридман Петр Авен Аркадий Ротенберг Борис Ротенберги Геннадий Тимченко Олег Тиньков

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  • Тутбай: При этом в Минфине США уточнили, что данный список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные меры не были введены в отношении того или иного лица ранее. Читать полностью: https://news.tut.by/world/578886.html БелаПАН: "Вашингтон ввел санкции против окружения Путина — в списке 114 чиновников и 96 бизнесменов" (см.выше) Я, конечно, понимаю, что у змагаров "от напряженья колени дрожат...", но КОМУ ВЕРИТЬ? КАКАЯ НОВОСТЬ - ФЕЙК?