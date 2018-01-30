В Гродно задержали водителя учреждения соцобслуживания с 2.83 промилле алкоголя в крови

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Инцидент произошел в городе на Немане в понедельник, 29 января, около 11:00 на улице Ожешко.

В Гродно задержали водителя учреждения соцобслуживания с 2.83 промилле алкоголя в крови

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Остановив «Форд-Транзит» для проверки документов, инспектор ГАИ некоторое время пообщался с водителем, после чего было принято решение отвезти его на освидетельствование.

Экспертиза установила, что в крови водителя содержится 2.83 промилле алкоголя.

Водитель пояснил, что употреблял спиртное накануне.

Как отметили в ГАИ Гродненской области, пассажиры даже не обратили внимания на то, что их везет нетрезвый человек.


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Тэги: пьянство за рулем соцобслуживание Город: Гродно

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