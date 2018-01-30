В ЕС запущена процедура введения санкций против Польши

В Комитете Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам в понедельник, 29 января, было принято решение о запуске процедуры введения санкций против Польши.

Как отмечается, на такой шаг Брюссель пошел из-за несбалансированной судебной реформы, которую проводит Варшава.

Соответствующую резолюцию поддержали 33 из 42 членов комитета. Сообщается, что если санкции будут утверждены, то Польша, согласно статье 7 Договора о Евросоюзе, может потерять право голоса в Совете ЕС.

По мнению Брюсселя, только за последние два года в Польше были приняты 13 законов, которые позволили представителям исполнительной и законодательной власти вмешиваться в работу судов.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия дала Варшаве три месяца на исправление ситуации.