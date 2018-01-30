Освобожден от должности начальник управления информации МВД

От должности начальника управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Беларуси освобожден Константин Шалькевич, прослуживший в ней около шести лет.



Сначала эту информацию БелаПАН подтвердили его некоторое бывшие подчиненные, потом выяснилось, что на сайте МВД на странице «Руководство» раздела «Управление информации и общественных связей» данные о начальнике отсутствуют.



В МВД эту информацию никак не комментируют.



Также появились неофициальные сведения о том, что от должности начальника отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома освобожден Александр Ластовский, автор ряда социально-ориентированных проектов, таких, например, как «Перехват», «Дежурка». Но эта информация пока никем не подтверждается.



На телефонные звонки Шалькевич и Ластовский не отвечают.