Освобожден от должности начальник управления информации МВД

/ Общество
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От должности начальника управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Беларуси освобожден Константин Шалькевич, прослуживший в ней около шести лет.

Сначала эту информацию БелаПАН подтвердили его некоторое бывшие подчиненные, потом выяснилось, что на сайте МВД на странице «Руководство» раздела «Управление информации и общественных связей» данные о начальнике отсутствуют.

В МВД эту информацию никак не комментируют.

Также появились неофициальные сведения о том, что от должности начальника отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома освобожден Александр Ластовский, автор ряда социально-ориентированных проектов, таких, например, как «Перехват», «Дежурка». Но эта информация пока никем не подтверждается.

На телефонные звонки Шалькевич и Ластовский не отвечают.


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Тэги: МВД кадровая политика Персона: Константин Шалькевич Александр Ластовский

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