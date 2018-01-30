Новым руководителем «Альфа-Банка» в Беларуси назначен Валерий Смоляк

Решением наблюдательного совета ЗАО «Альфа-Банк» с 29 января 2018 года на должность председателя правления назначен Валерий Смоляк, сообщили в банке.



На данной должности Валерий Смоляк будет осуществлять общее руководство «Альфа-Банком», курировать юридический департамент, безопасность, комплаенс, административные службы банка, пишет БелаПАН.



Смоляк окончил Белорусский государственный университет по специальности «Прикладная математика», прошел переподготовку на факультете бизнеса и информационных технологий Белгосуниверситета по специальности «Экономическая кибернетика».



Свою карьеру в банковской сфере он начал в 1995 году в ОАО «Белвнешэкономбанк». В 1996—2005 годах работал в ЗАО «АКБ «МинскКомплексБанк».



С 2005 по 2018 годы работал в ЗАО «МТБанк», где последовательно занимал руководящие должности, от руководителя филиала и исполнительного директора до заместителя председателя правления банка.



В настоящее время консорциуму «Альфа-Групп» принадлежит 99,9% акций ЗАО «Альфа-Банк». Консорциум основан в 1989 году, является одним из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России.



«Альфа-Групп» — совокупность независимых друг от друга бизнесов, осуществляющих свою деятельность преимущественно на рынках России и СНГ. Один из бизнесов — ABH Holdings S.A. (ABHH), частная холдинговая компания с инвестициями в банковские группы в странах СНГ и Европы. «Альфа-Банк» (Беларусь) является операционной компанией ABHH.