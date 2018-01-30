Макей: визит еврокомиссара Хана — хорошая возможность обсудить чувствительные моменты

Визит в Беларусь комиссара ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнеса Хана является хорошей возможностью обсудить чувствительные моменты во взаимоотношениях Беларуси с Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей 30 января в Минске на встрече с Ханом.

Глава МИД отметил позитивную динамику в отношениях между Беларусью и ЕС за минувший год. «Мы намерены говорить о некоторых чувствительных моментах. Это хорошая возможность их обсудить», — сказал Макей.

В свою очередь, еврокомиссар Хан поблагодарил белорусскую сторону за возможность осуществить визит в Минск. По его словам, на переговорах речь пойдет как о развитии инициативы «Восточное партнерство», так и о взаимодействии с Беларусью в различных сферах.

Визит Хана в Беларусь ранее планировался 17 октября 2017 года, но был перенесен в связи с неожиданными вопросами, возникшими при подготовке заседания Европейского совета в Брюсселе (состоялось 19—20 октября).

Ожидается, что во время визита в Беларусь 30 января Йоханнес Хан встретится с Александром Лукашенко. Также запланирована встреча Хана с премьер-министром Андреем Кобяковым. На встречах будут обсуждаться «конкретные задачи, согласованные на саммите Восточного партнерства, и углубление отношений между ЕС и Беларусью», сообщили в представительстве Евросоюза.