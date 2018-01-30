В Могилеве в ДТП пострадали пассажиры маршрутки

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Сегодня утром в Могилеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и легкового автомобиля.

Как сообщила БелаПАН инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова, ДТП произошло на центральной улице Первомайской около восьми часов утра.

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«Фольксваген» для разворота двигался по крайней правой полосе и, совершая разворот налево, не заметил маршрутку, двигавшуюся по соседней полосе. Произошло их столкновение», — рассказала представитель ГАИ.

Оба автомобиля оказались на встречной полосе движения.

В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутного такси — мужчина и женщина. Мужчина был госпитализирован, а женщина от госпитализации отказалась.


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Тэги: ДТП маршрутка Персона: Татьяна Старосотникова Город: Могилев

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