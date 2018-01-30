В Могилеве в ДТП пострадали пассажиры маршрутки

Сегодня утром в Могилеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и легкового автомобиля.

Как сообщила БелаПАН инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова, ДТП произошло на центральной улице Первомайской около восьми часов утра.

«Фольксваген» для разворота двигался по крайней правой полосе и, совершая разворот налево, не заметил маршрутку, двигавшуюся по соседней полосе. Произошло их столкновение», — рассказала представитель ГАИ.

Оба автомобиля оказались на встречной полосе движения.

В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутного такси — мужчина и женщина. Мужчина был госпитализирован, а женщина от госпитализации отказалась.