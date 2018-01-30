Лукашенко выступил за сильный Евросоюз

Беларусь — «категорический сторонник» сильного Евросоюза, заявил Александр Лукашенко 30 января на переговорах с комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

«Мы категорические сторонники существования сильного ЕС. Мы категорически против центробежных сил в ЕС, которые ослабляют его», — цитирует главу государства БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что сказал это не для лести, а потому, что Беларусь привержена многополярному миру.

«ЕС — одна из мощнейших опор нашей планеты, и разрушение этой основной опоры многополярного мира приведет к разрушению системы не только безопасности, но и экономики, и всех других сфер жизни на нашей земле», — сказал он.

Кроме того, заявил Лукашенко, нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией, пишет БелаПАН.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар, анонсируя визит в Минск, отметил: «Мой визит будет сосредоточен на отношениях между ЕС и Беларусью, правах человека, а также региональном сотрудничестве и совместно достигнутом прогрессе в реализации документа «20 конкретных задач к 2020 году», которые призваны обеспечить конкретные улучшения в повседневной жизни белорусских граждан».