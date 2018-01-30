Лукашенко выступил за сильный Евросоюз

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Беларусь — «категорический сторонник» сильного Евросоюза, заявил Александр Лукашенко 30 января на переговорах с комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом. 

«Мы категорические сторонники существования сильного ЕС. Мы категорически против центробежных сил в ЕС, которые ослабляют его», — цитирует главу государства БЕЛТА

Лукашенко подчеркнул, что сказал это не для лести, а потому, что Беларусь привержена многополярному миру.


Статус-кво в отношениях Беларуси и ЕС — не худший для Минска вариант

«ЕС — одна из мощнейших опор нашей планеты, и разрушение этой основной опоры многополярного мира приведет к разрушению системы не только безопасности, но и экономики, и всех других сфер жизни на нашей земле», — сказал он. 

Кроме того, заявил Лукашенко, нельзя допустить, чтобы «Восточное партнерство» стало чисто политизированной организацией, пишет БелаПАН

Ранее сообщалось, что еврокомиссар, анонсируя визит в Минск, отметил: «Мой визит будет сосредоточен на отношениях между ЕС и Беларусью, правах человека, а также региональном сотрудничестве и совместно достигнутом прогрессе в реализации документа «20 конкретных задач к 2020 году», которые призваны обеспечить конкретные улучшения в повседневной жизни белорусских граждан».


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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Александр Лукашенко Йоханнес Хан

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