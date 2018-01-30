Учащиеся колледжа обокрали в Гродно 42 машины

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По подозрению в серии краж из автомобилей в Гродно задержаны двое учащихся местного колледжа — одному 18, а другому 19 лет.

Учащиеся колледжа обокрали в Гродно 42 машины

Фото pixabay.com

По данным правоохранителей, на данный момент зафиксировано 42 случая хищения имущества.

В Копыльском районе задержаны серийные похитители коров и телят

Как правило молодые люди вытаскивали из машин магнитолы, навигаторы, видеорегистраторы, зажигалки, канистры, колеса…

Однажды они даже не побрезговали чехлами с сидений.

«Проникали в автомобили весьма банально: либо двери были не заперты, либо разбивали стекла. Все похищенные вещи планировали продать, а изначально складировали в гараже, который для этих целей заранее арендовали», — отметили в уголовном розыске.


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Тэги: кража кража из автомобиля Город: Гродно

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