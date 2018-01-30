Учащиеся колледжа обокрали в Гродно 42 машины

По подозрению в серии краж из автомобилей в Гродно задержаны двое учащихся местного колледжа — одному 18, а другому 19 лет.

Фото pixabay.com

По данным правоохранителей, на данный момент зафиксировано 42 случая хищения имущества.

Как правило молодые люди вытаскивали из машин магнитолы, навигаторы, видеорегистраторы, зажигалки, канистры, колеса…

Однажды они даже не побрезговали чехлами с сидений.

«Проникали в автомобили весьма банально: либо двери были не заперты, либо разбивали стекла. Все похищенные вещи планировали продать, а изначально складировали в гараже, который для этих целей заранее арендовали», — отметили в уголовном розыске.