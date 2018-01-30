Только 8% белорусов считают, что ведут здоровый образ жизни, — Белстат

Лишь 8% белорусов считают, что они ведут здоровый образ жизни. При этом 40% полагают, что имеют приверженность к здоровому образу жизни.

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Как сообщила 30 января на пресс-конференции в Минске заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, об этом свидетельствуют данные модульного обследования домашних хозяйств, проведенного в прошлом году.

Отмечается, что в опросе приняли участие 6 тыс. респондентов в возрасте старше 16 лет из различных категорий населения, пишет БелаПАН.

По словам специалиста, главными причинами, мешающими вести здоровый образ жизни, участники опроса назвали «отсутствие необходимого упорства, воли и настойчивости» (48% опрошенных) и «недостаток времени» (35%).

Она также сообщила, что «каждый десятый белорус (12%) видит препятствие к ведению здорового образа жизни в наличии материальных трудностей и только 3% считают, что для ведения здорового образа жизни у них нет необходимых знаний».

Кухаревич говорит, что обследование показало: «основным посылом для 76% населения является целевая установка на здоровую долгую жизнь, для остальных главный стимул — это «выглядеть красиво и быть успешным во всем».

«По данным обследования, подавляющее большинство респондентов считают крепкое здоровье более значимой ценностью, чем материальный достаток, хорошее образование или работа, общение и другие ориентиры», — заметила зампредседателя комитета. Так, 80% населения по десятибалльной системе поставили высшей жизненной ценностью — здоровье (9,5). «Причем среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин — 82% против 74%», — отметила специалист.

По ее словам, 28% населения характеризует свое здоровье как «хорошее», 63% — «удовлетворительное» и 10% — «плохое».

«По мнению населения, основным фактором, влияющим на состояние здоровья, является экологическая обстановка (56%), далее следуют образ жизни (48%) и вредные привычки (47%)», — заметила Кухаревич.

В целом, по ее словам, население осознает, что «сохранение и укрепление собственного здоровья зависит, прежде всего, от нас самих, это отметило 90% опрошенных».

«При этом около 60% белорусов считает, что важным путем сохранения здоровья является правильное питание. Еще 53% отметили, что поддержанию хорошей физической формы способствует подвижный образ жизни и активный отдых, более 43% граждан указали важность занятия спортом и около трети белорусов отметили, что существенным фактором для сохранения здоровья является полноценный сон. О необходимости отказа от вредных привычек (употребление спиртного и курения) как о путях сохранения здоровья отметили около 40% участников опроса в возрасте 16 лет и старше», — сообщила представитель Белстата.