Посольство США в Минске готово оказывать полный спектр визовых услуг для граждан и резидентов Беларуси

С 1 февраля посольство США в Минске будет оказывать полный спектр визовых услуг для граждан и резидентов Беларуси, сообщил временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли 30 января на пресс-конференции в Минске.

«Впервые за последние 10 лет мы будем полностью оказывать визовые услуги для белорусов. Мы рады, что это произошло. Ранее им приходилось ездить в консульство США в другие страны для обращения за визой, это было достаточно неудобно. Нам пришлось проделать большую работу, чтобы все они могли обращаться за визами в Минске», — сказал дипломат.

Райли уточнил, что пока посольство будет оказывать визовые услуги исключительно гражданам и резидентам Беларуси. Иностранцы, постоянно здесь не проживающие, обслуживаться в Минске не смогут.

В 2008 году между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение Соединенными Штатами санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. Тогда же Беларусь покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был сильно сокращен.

Новый посол в Беларуси не назначен до сих пор — диппредставительством в Минске руководят временные поверенные. Роберт Райли возглавил посольство в августе 2016 года.