Макей: ряд чувствительных вопросов еще остаются в повестке дня Беларуси и ЕС

У Беларуси и Евросоюза есть полное понимание того, «куда нам двигаться дальше» в сотрудничестве до 2020 года, заявил министр иностранных дел Владимир Макей 30 января на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Владимир Макей и Йоханнес Хан

Глава внешнеполитического ведомства назвал переговоры с комиссаром в МИД и на встрече с Александром Лукашенко продуктивными.

Со своей стороны Макей отметил прогресс во взаимоотношениях Беларуси с ЕС в минувшем году, в первую очередь, в торгово-экономической сфере.

По его словам, за 11 месяцев прошлого года товарооборот между Беларусью и ЕС вырос на 26%, в том числе белорусский экспорт — на 32%.

Глава МИД подчеркнул, что с приходом в Беларусь Европейского инвестиционного банка и в связи с началом полномасштабной и полноценной работы в стране Европейского банка реконструкции и развития открываются новые перспективы для взаимодействия между Беларусью и ЕС.

«Сегодня мы обсуждали процедуру переговоров о так называемых приоритетах партнерства с Евросоюзом, которые станут дорожной картой наших отношений до 2020 года по четырем направлениям, — отметил он. — Это эффективное государственное правление и развитие, транспорт, энергоэффективность и борьба с климатическими изменениями, а также контакты между людьми. Мы очень детально прошлись по этим направлениям, и я уверен, что у нас есть полное понимание того, как нам двигаться дальше, чтобы успешно завершить этот процесс и выйти на подписание документа о приоритетах в ближайшее время».

Министр обратил внимание на активизацию отраслевого сотрудничества с ЕС. По его словам, успешно работает координационная группа «Беларусь — Евросоюз», проекты «Твининг», «Соглашение мэров» и другие. «Все это говорит о том, что диалог между Беларусью и Евросоюзом развивается очень динамично», — подчеркнул чиновник.

Макей напомнил о недавнем праздновании 25-летия с момента установления дипотношений между Беларусью и Европейским союзом. Беларусь, по его словам, желает, чтобы «и последующие 25 лет были выдержаны в духе отношений последних лет».

«Я убежден, что обе стороны понимают важность добрососедских конструктивных отношений друг с другом. Мы понимаем, однако, что у нас есть ряд чувствительных вопросов, которые пока еще остаются в нашей повестке дня. Но самое главное, что все стороны понимают необходимость и важность открытого откровенного диалога по этим вопросам. Не секрет, что они лежат в сфере прав человека, развитии демократических процессов в нашем регионе», — добавил глава МИД.