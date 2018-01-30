Райли: отношение США к вопросам прав человека и свободы СМИ в Беларуси не изменилось

Отношение Соединенных Штатов Америки к вопросам прав человека и свободы СМИ в Беларуси не изменилось, заявил временный поверенный в делах США Роберт Райли 30 января на пресс-конференции в Минске.

«Мы вели и ведем обсуждения на эту тему не только с властями, но и с международными организациями, другими посольствами и гражданским обществом, — приводит БелаПАН слова дипломата. — Мы поддерживаем и выступаем за суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси. Мы считаем, что неотъемлемой частью такой поддержки является и поддержка демократических ценностей».

Райли также подчеркнул, что уважение и соблюдение Беларусью фундаментальных ценностей — прав человека, свободы собраний, ассоциаций и СМИ — привело бы к дальнейшему улучшению белорусско-американских отношений.

«Мы всегда надеемся и стремимся к тому, чтобы этот диалог с белорусскими властями продолжался именно для того, чтобы поддержать демократические ценности», — сказал дипломат.