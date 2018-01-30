В Слуцке убита двухлетняя девочка, подозреваемые — мать и ее сожитель

В Слуцке устанавливаются обстоятельства убийства двухлетней девочки. Следствие подозревает 26-летних мать и ее сожителя.

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Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, информация о смерти малолетней с признаками криминального характера поступила в правоохранительные органы от медицинских работников.

29 января в одном из домов в Слуцке медицинской бригадой была обнаружена девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла.

По подозрению в убийстве заведомо малолетней, совершенном с особой жестокостью группой лиц (п. 2, 6, 15 ч. 2 ст. 139 УК), задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель.

Сейчас выполняется комплекс следственных действий, в рамках которых допрашиваются родственники, соседи, собирается характеризующий материал о семье, в которой воспитывались, кроме погибшей, еще четверо малолетних.

Следствием вынесены постановления о проведении ряда судебно-медицинских исследований по изъятым с места преступления предметам. Точная причина смерти девочки будет известна по результатам экспертизы.

С задержанными работают следователи с целью установления всех возможных причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий.

Особое внимание в ходе расследования уделяется установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц социальных органов, осуществляющих контроль за условиями проживания в семье малолетних.

Детям оказывается медицинская и психологическая помощь. К проведению процессуальных действий привлечены специалисты-психологи и педагоги.