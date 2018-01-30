Лукашенко: надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру

На сегодняшней встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько Александр Лукашенко обсудил сотрудничество Беларуси с Россией в таможенной сфере и в целом ситуацию на таможне.

Лукашенко попросил Сенько дать оценки, и выразить откровенное мнение по поводу того, есть ли претензии со стороны россиян к соответствующей работе на территории Беларуси. «Вы понимаете, прежде всего по санкционным товарам», — уточнил он.

«В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран», — констатировал глава государства.

«Но тем не менее хотелось объективно. В чем нам еще надо поработать, чтобы претензий со стороны россиян было меньше. И как развивается здесь наше сотрудничество с Россией. Как бы там ни было, а граница внешняя Союзного государства под Брестом, а не под Смоленском, — настоящая, которая функционирует», — добавил Лукашенко.

Как сообщал БелаПАН, в 2017 году в республиканский бюджет от деятельности таможенных органов поступило более 7 млрд 110 млн рублей, что на 9,6% больше, чем за предыдущий год. В долларовом эквиваленте поступления выросли на 412 млн, или 12,6%, и составили 3 млрд 678,4 млн.

Белорусские таможенники осуществляли свою деятельность в 2017 году в условиях существенного роста грузопотоков. Так, по сравнению с 2016 годом объем ввезенных через Беларусь в рамках ЕАЭС товаров, в том числе транзитных, увеличился на 16% (автомобильным транспортом — на 12%, железнодорожным — на 22%), объем вывозимых товаров — на 14%.

При этом таможенные органы Беларуси в 2017 году предотвратили ввоз в Россию около 10 тысяч тонн санкционных товаров.

Фото с сайта anepedia.org