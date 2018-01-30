В Беларуси с 1 февраля увеличиваются пособия на детей до трех лет. Также в планах правительства изменить единоразовые выплаты при рождении детей.

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Так, пособие на первого ребенка составит 312,03 рубля (ранее оно составляло 278,88 рубля).

Еще выше пособие будет на второго и последующего ребенка — 356,6 рубля (318,72). На ребенка-инвалида полагается 401,18 рубля (358,56).

Как отмечается, в планах правительства изменить единоразовые выплаты при рождении детей. Их размер зависит от бюджета прожиточного минимума, но конкретных цифр пока нет.

Сообщается, что в следующий раз пособия пересмотрят 1 августа. С 2018 года делать это будут дважды в год, а не каждые три месяца, как раньше, пишет sb.by.