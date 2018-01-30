В Испании умер самый старый мужчина в мире

Франциско Нуньес Оливейра, считавшийся самым старым мужчиной в мире, умер в испанской деревне Бьенвенида на 114-м году жизни.

Похоронив в свое время супругу и двух сыновей, он переехал к дочерям, которым 78 и 81 год.

Как отмечают местные СМИ, достоверных сведений о дате рождения долгожителя нет — он появился на свет либо 13 сентября, либо 13 декабря 1904 года.

Интересно, что за свою долгую жизнь дон Франциско никогда не ломал кости и не жаловался на здоровье. Лишь достигнув 90-летнего возраста, он почувствовал недомогание — ему удалили почку. Чем он становился старше, тем больше болячек появлялось: в разные годы врачи диагностировали у него катаракту и инфекцию мочевыводящих путей.

Наследником испанца теперь может стать или немец Густав Гернету, или японец Масадзо Нонаке. Оба они родились в 1905 году.