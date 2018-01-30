Ежегодная помощь Беларуси со стороны ЕС составляет более 30 млн евро, — еврокомиссар Хан

По словам комиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана, объем финансовой помощи Беларуси, выделяемой Евросоюзом, составляет более 30 млн евро в год.

Как заявил он на пресс-конференции в Минске по итогам встреч с Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, «это более чем в два раза превышает первоначально запланированный бюджет», пишет БелаПАН.

Хан отметил, что ЕС выделяет деньги для реализации в Беларуси проектов в сфере развития прав человека, науки и культуры, а также содействует решению проблемы «утечки мозгов» за рубеж благодаря своим программам обучения и обмена для специалистов. В качестве самой успешной он назвал реализующуюся с 2015 года программу обмена и стажировок MOST.

«Мы сегодня говорили с президентом о том, что у нас должна быть циркуляция мозгов, а не их отток», — добавил Хан.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС традиционно поддерживает белорусское гражданское общество.

Хан также высказался за скорейшую реализацию проекта по выдаче европейскими финансовыми институтами белорусским предпринимателям кредитов в местной валюте для развития экспорта в Европейский союз.

Говоря о целях финансовой поддержки стран-соседей, еврокомиссар отметил: «Наша цель заключается в экспорте стабильности, и чтобы не импортировать нестабильность».

По его мнению, Беларусь также способна и далее укреплять свои позиции в инициативе «Восточное партнерство» (ВП). Еврокомиссар отметил, что страна «уже сыграла очень ответственную и важную роль в Восточном партнерстве, она может и далее укреплять позиции». Хан не исключил новых инициатив для расширения сотрудничества Беларуси с ЕС в рамках ВП. «Мы работаем над конкретными соглашениями, которые позволят повысить уровень сотрудничества в будущем», — добавил он.