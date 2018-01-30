В Воложинском районе накрыли умельца с самогонным аппаратом и 12 тысячами литров браги

Накануне, 29 января, в деревне Лужаны Воложинского района сотрудники милиции накрыли крупное самогонное производство.

По информации УВД Миноблисполкома, в строении на одном из приусадебных участков был обнаружен самогонный аппарат и более 12 тыс. литров браги. 37-летний хозяин подпольного производства годом ранее уже попадал в поле зрения милиции — тогда он организовал работу самогонного мини-завода на территории Молодечненского района. В отношении мужчины составлен административный протокол, ему предстоит отвечать по закону.

Милиция напоминает об ответственности за незаконное изготовление алкоголя. Для тех, кто уже был замечен за этим неблаговидным занятием, как в случае с дельцом из Лужан, речь может идти о штрафе в размере до 30 базовых величин (1 БВ — 24,5 рублей) с конфискацией и уничтожением всего технического оснащения, готовых суррогатов и их полуфабрикатов. Есть все основания наказывать и покупателей самопального алкоголя штрафом в размере до пяти базовых величин.

УВД области проводит сейчас большой комплекс мероприятий по профилактике пьянства. С 26 января выявлено более 220 фактов незаконного изготовления, хранения, сбыта самогона и спиртосодержащей жидкости. Из теневого оборота выведено более 20 тыс. литров суррогатного спиртного, ликвидировано 38 самогонных аппаратов. Наиболее результативно проведена работа в Вилейском, Молодечненском и Воложинском районах, сообщили в милиции.