Григорий Родченков: Россия – страна без морали и стыда. Мне стыдно, что я русский

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает, что все российские спортсмены до сих пор употребляют допинг.

«Ничего не изменилось, – приводит sports.ru фрагмент интервью Родченкова немецкой deutschlandfunk.de. – Менталитет у русских остался тем же. Менталитет обмана, лжи и отрицания. Только МОК, IAAF и другие говорят, что «сейчас в России многое изменилось и теперь это самая чистая нация». Это все просто пропаганда, потому что эти спортивные чиновники боятся потерять свои места из-за допинг-скандала.

Российские спортсмены до сих пор не наказаны. Зачем им говорить правду, если у них просто отберут медали и больше ничего не сделают? У них остались призовые машины, квартиры. А еще им специально делают поддельные медали взамен отобранных, чтобы их можно было повесить дома. Россия так и осталась допинговой страной. Ничего не изменилось.

– Тебе самому не стыдно, что ты был участником этой системы?

– А почему мне должно быть стыдно? В Сочи-2014 был один человек, сейчас с вами разговаривает уже совсем другой человек, переживший смерть друга Никиты Камаева, убийство Бориса Немцова, вторжение на Украину и сбитый там самолет.

Мне совсем не стыдно. Я рассказал всю правду, которая так важна для мирового спорта. Успех в Сочи сделал Путина еще агрессивнее. Россия – страна без морали и стыда. А мне стыдно, что я русский», – рассказал Родченков.

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