Беларусь — одна из немногих стран, где сохраняется баланс между площадью заболоченных и мелиорированных территорий

В Беларуси между сохранением болот и мелиорацией нет никаких противоречий, заявил 30 января на пресс-конференции в Минске заведующий сектором международного сотрудничества и сопровождения природоохранных конвенций Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Александр Козулин.

«Мало осталось стран, где сохранился баланс между площадью заболоченных территорий и мелиорированных. У нас около 1 млн га болот в естественном состоянии и около 1,5 млн га — осушенных. Это очень хороший, великолепный баланс. Тем более законом о мелиорации запрещено осушать новые болота. Надо то, что осушили, использовать эффективнее. Никакого противоречия: есть возможность и развиваться, и сохранить часть природы», — считает ученый.

По словам директора НИИ мелиорации Николая Вахонина, в стране будет проведена инвентаризация мелиоративных систем с помощью космических технологий. «Ряд районов мы уже учли, будем продолжать», — сказал он.

«У нас никаких противоречий с учеными и экологами нет. Да, законом запрещена новая мелиорация, однако если на рынке продовольствия возникнут такие условия, что на новых землях выгодно будет производить, это будет сделано, как это было сделано в Германии и других странах, но только при отсутствии альтернативы. Впрочем, это гипотетическое будущее», — заявил Вахонин.

Он отметил, что сейчас мелиорацию проводить сложно из-за слишком больших финансовых затрат. «Только очень богатые страны могут себе это позволить. Мы стараемся поддерживать уже сложившуюся систему», — подчеркнул директор института.

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