Спустя полтора месяца после нападения на магазин в Шабанах налетчик найден и взят под стражу

Прокуратура Заводского района Минска санкционировала заключение под стражу недавно задержанного милицией не раз судимого за имущественные преступления 28 летнего уроженца Минской области.

Как сообщила БелаПАН заместитель прокурора Заводского района Виктория Кунцевич, мужчина обвиняется в совершении разбойного нападения на магазин.

Инцидент произошел в минском микрорайоне Шабаны 16 декабря прошлого года. Вооруженный ножом злоумышленник похитил из выручки магазина 50 рублей и скрылся. При этом продавщица, защищаясь от налетчика, получила режущую рану.

Налетчика искали почти полтора месяца. Он жил в Минске у приятелей, после того как сгорел его дом в Червене. Последнее наказание за преступление отбыл 29 апреля прошлого года.

Как сообщила Кунцевич, свою вину в совершении преступления фигурант признал и, по его словам, раскаивается в содеянном.

Фото: newstracker.ru