Представители оппозиции обсудили с еврокомиссаром Ханом ситуацию в Беларуси

Представители оппозиции 30 января в Минске обсудили с комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнесом Ханом ситуацию в Беларуси.

Как сообщает БелаПАН, во встрече приняли участие председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, сопредседатель кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич, координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда, председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, политики Николай Статкевич и Владимир Некляев.

«Мы передали в письменном виде описание ситуации в Беларуси, которая связана в том числе с избирательной кампанией и репрессиями в отношении СМИ, — сообщил БелаПАН по итогам встречи с Ханом Анатолий Лебедько. — Еврокомиссар поделился своими впечатлениями от сегодняшних встреч с Александром Лукашенко, министром иностранных дел Владимиром Макеем и премьер-министром Андреем Кобяковым. Поговорили о стратегии Евросоюза в отношении Беларуси».

Хан, по словам Лебедько, сказал, что у ЕС существует «пакетная модель, которая включает в себя несколько вопросов»: экономическую составляющую, интересующую больше белорусскую власть, и вопросы прав человека и свобод, что важно Евросоюзу. «Он разъяснял, в чем смысл этого модельного пакета и насколько он важен ЕС», — сказал политик.

«Для него сегодняшние встречи с представителями власти — черновая работа, от которой они не ожидают быстрых успехов», — добавил Лебедько.

Представителя ЕС интересовала оценка ситуации в Беларуси оппозицией, сообщила БелаПАН Татьяна Короткевич. «Я говорила о том, что препятствия при регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах создают возможную угрозу мирным переменам в стране. Наметившаяся либерализация может быть остановлена, так как на местном уровне ей препятствуют», — сказала она.

На встрече Короткевич сообщила о «большом разрыве» между центральной властью и регионами. «На уровне местной власти альтернатива по-прежнему воспринимается скорее как угроза, а не возможность развития. Отсюда мы и видим недальновидную политику властей на разном уровне», — заявила она.

Кроме того, Короткевич заявила о росте недовольства населения властью. «С нашей точки зрения, рецепт исправления этой ситуации находится в появлении альтернативы в местных советах, чтобы депутаты могли критиковать власть», — сказала политик.

«Нам важно, — отметила она, — чтобы улучшение отношений Беларуси и ЕС также означало и альтернативу для граждан нашей страны. Поэтому мы предложили продолжать кооперацию диалога ЕС с властью и содействовать политическому диалогу внутри Беларуси».

«Больших успехов в диалоге Беларуси и ЕС пока нет, но есть уверенность, что его нужно продолжать», — добавила Короткевич.

Визит Хана в Беларусь ранее планировался 17 октября 2017 года, но был перенесен в связи с неожиданными вопросами, возникшими при подготовке заседания Европейского совета в Брюсселе (состоялось 19—20 октября).

Фото: Дирк Шубель / bchd.info