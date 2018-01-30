Видеофакт. Николь Кидман перед камерой уплетала живых червей и кузнечиков

Известный журнал Vanity Fair ведет на Youtube-канале рубрику Secret Talent Theatre, где звезды показывают свои скрытые таланты. В свежем выпуске о своих секретах рассказала голливудская актриса Николь Кидман. Оказывается, знаменитость любит иногда полакомиться насекомыми — например, живыми червями.

«Два миллиарда людей на Земле едят насекомых, и я — одна из них», — подчеркнула Николь.

На видео видно, как актриса с удовольствием пробует разных насекомых: живых гусениц табачного бражника, сушеных сверчков и жареных кузнечиков, а также мучных червей.

Как сообщает glavny.tv со ссылкой на Vanity Fair, гусеницы показались Николь жесткими — их нужно тщательно пережевывать и запить водой. Мучные черви имеют фруктовый вкус, а жареные кузнечики понравились Кидман больше всего — они были очень вкусными, по текстуре похожими на «волосатый орех».

Кидман — не единственная из голливудских знаменитостей, продемонстрировавшая свои скрытые таланты. Также в рубрике появлялись: Опра Уинфри, поделившаяся своим секретом уборки собачьих какашек; Кейт Бланшет, которая продемонстрировала шпагат; Натали Портман, научившая зрителей еврейскому слэнгу, и многие другие.

Фото: скриншот кадра / Vanity Fair на youtube.com