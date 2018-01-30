Беларусь и Литва намерены восстановить места обитания вертлявой камышевки

Беларусь и Литва реализуют проект LIFE по восстановлению мест обитания вертлявой камышевки, сообщил 30 января на пресс-конференции в Минске заведующий сектором международного сотрудничества и сопровождения природоохранных конвенций Научно-практического центра Национальной академии наук по биоресурсам Александр Козулин.

По его словам, реализация проекта начата в январе 2018 года и рассчитан на пять лет. «Он направлен на сохранение редкого вида птиц — вертлявой камышевки (на снимке), возрождение мест ее обитания. Планируем провести, может, даже впервые в мире, ускоренное восстановление выработанных торфяников с применением методики посадки болотных растений, — рассказал Козулин. — Собираемся взять с низинного болота верхний слой растительности, распределить его по специальной технологии и потом поднять уровень воды, что обеспечит в течение трех лет создание нового низинного болота со всеми его функциями».

Также планируется возродить популяцию вертлявой камышевки в Литве. «Птенцы будут перевезены из Беларуси в заповедник «Жувинтас» в Литве, что позволит создать новую стабильную крупную популяцию. Для Беларуси — совсем небольшая потеря. За это литовцы нам выделят 80 тыс. долларов для продолжения оптимизации гидрологического режима заказника «Званец», из которого и будут перевозиться птенцы», — отметил ученый.

Он также сообщил, что внутри страны будет реализовано два пилотных проекта по восстановлению пойменных лугов, которые сейчас сильно зарастают кустарником.

Среди проблем Козулин также назвал деградацию экосистем озер. «На озерах наблюдается нечто катастрофическое, мелководье зарастает, исчезают нерестилища для рыб, исчезает популяция черноголовой чернети», — отметил ученый. Козулин категорически выступил против зарыбления естественных озер карпом, поскольку он является источником загрязнения.

Фото: Animalsfoto.com