Видеофакт. У станции метро «Улица 1905 года» в Москве обрушились строительные конструкции

Сотрудники экстренных служб Москвы начали проверку информации об обрушении деревянных строительных конструкций в переходе у станции метро «Улица 1905 года», сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

«По предварительной информации, на выходе из станции в подземном переходе произошло обрушение деревянных конструкций, есть пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

Осведомленный источник также рассказал, что, по предварительным данным, получили травмы четыре человека.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС сообщили агентству «Москва», что обрушение произошло в ремонтируемом подземном переходе. На месте обрушения — обломки деревянных конструкций. На место ЧП прибыли пожарные и машины скорой помощи.

По информации телеграм-канала Mash, пострадали семь человек. Несколько человек, отмечает канал, остаются под конструкциями.

Напомним, что сегодня, 30 января, как сообщали СМИ, в Тбилиси, на станции метро «Варкетили», рухнул потолок. Больше десятка пассажиров пострадали и были доставлены в больницу.

Фото: twitter.com/ZlobnyV