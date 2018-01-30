Получили сроки двое хулиганов, распылившие едкий газ в автобусе и кинотеатре

Вступил в силу приговор, вынесенный за хулиганство 18-летнему пинчанину и 19-летнему жителю Минска.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Екатерина Пакало, вечером 24 июля 2017 года в Пинске подвыпившие приятели ехали в городском рейсовом автобусе и распылили в салоне из баллончика перцовый газ. Когда водитель остановил автобус, чтобы выпустить пассажиров, испытывавших жжение кожи и нарастающий кашель, хулиганы убежали.

Но забава увлекла их — вскоре они пришли в кинотеатр «Победа», где минчанин распылил едкий газ у входа в демонстрационный зал. У зрителей началось слезотечение и першение в горле, показ фильма пришлось прервать. Приятели же снова скрылись.

26 июля сотрудники милиции задержали их в Пинске, было возбуждено уголовное дело.

4 декабря суд Пинского района и города Пинска признал минчанина виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство) и приговорил к двум годам и одному месяцу ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его приятель получил за хулиганство год лишения свободы с годовой отсрочкой исполнения наказания, а также 120 часов общественно-полезных работ.

Фигуранты уголовного дела обжаловали приговор. Они заявляли, что не имели хулиганского умысла, а просто решили проверить действие газового баллончика.

30 января судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила жалобы без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменения.

Пинчанин — учащийся местного аграрно-технического колледжа, ранее не судим. Житель Минска — повар в одном из универсамов столицы, ранее привлекался за мошенничество.