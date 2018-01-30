Бесконтактные весы, бионическую руку и масло из укропа представят на городской выставке проекта «100 идей для Беларуси»

Минская городская выставка-презентация молодежных проектов «100 идей для Беларуси» пройдет 1 февраля в Центре информационно-коммуникационных технологий (пр. Победителей, 123). Молодые ученые и изобретатели представят около полусотни авторских разработок.

На выставке будут представлены новые идеи в области агропромышленных технологий и производства, медицины и фармации, архитектуры, био- и наноиндустрии, IT-технологий, защиты от чрезвычайных ситуаций, социальной сферы. В течение всего выставочного дня молодые ученые и изобретатели будут защищать перед экспертным советом свои ноу-хау.

Например, студенты Минского радиотехнического колледжа Кирилл Щербо и Даниил Кузьминов представят электронную игру SmartyCount, которая позволяет развивать у детей внимательность, усидчивость, память, умение хорошо и быстро считать. Игра позволяет родителям и педагогам контролировать уровень развития детей.

Обучающий характер носит и мобильное приложение для детей «Учи-играй», которое разработали учащиеся лицея № 1 Владислав Анисковец, Николай Сковпень и Денис Горелик.

Ученица средней школы № 101 Дарья Чепрасова предлагает проект по использованию в производстве парфюмерно-косметической продукции эфирного масла, получаемого из укропа.

Студент БНТУ Евгений Вершило представит проект бионической руки — протеза, который сможет вернуть людям с потерей конечности возможности реальной руки.

Студенты БГУИР Сергей Кравцов и Николай Лешкевич разработали бесконтактные весы. Это приложение для смартфона или планшета позволяет на основе фотосъемки построить трехмерную модель сельскохозяйственного животного и высчитать его вес.

Гидом на выставке молодых инноваторов впервые будет работать робот Илларий. Умная машина встретит гостей и познакомит с представленными проектами.

По итогам выставки авторы 20 лучших проектов получат возможность представить свои разработки на республиканском этапе «100 идей для Беларуси».