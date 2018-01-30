velcombegom открывает зимний сезон — в помощь школам-интернатам Молодечно

В Беларуси с 9 по 11 февраля пройдут «Зимние беговые игры» — масштабные пробежки (в кроссовках, коньках, на лыжах и даже тренажерах) в помощь детям с инвалидностью.

Каждый километр, преодоленный на улице или в помещении, компания velcom переведет в рубли и направит в две молодечненские школы-интернаты.

В первой зимней инициативе #velcombegom смогут принять участие белорусы во всем мире. Бегать в помощь детям можно как на улице, так и дома или спортзале на беговой дорожке. Своими километрами могут делиться как профессиональные атлеты, так и любители бега.

Все участники будут условно разделены на две команды. В первую войдут те, кто бегают на улице, в парке или лесу, а заодно лыжники и конькобежцы. Ко вторым отнесут всех, кто покоряет дистанции на беговых дорожках, элипсоидах и степперах. Каждый километр бегуна из победившей команды компания velcom переведет в два рубля, другой команды — в рубль.

Для участия нужно с 9 по 11 февраля пробежать любым удобным способом, после чего сфотографировать результат на экране тренажера или зафиксировать его с помощью фитнес-приложения. Скриншот приложения или снимок экрана тренажера c указанием даты и километража необходимо выложить в социальные сети с хештегами #velcombegom и #взале (для тех, кто бегает в помещениях) или #velcombegom и #наулице (для тех, кто бегает на улице).

Собранные на бегу средства пойдут Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушениями зрения и Молодечненской санаторной школе-интернату для детей, больных сколиозом.

Деньги планируется потратить на переоборудование стадиона и вовлечение детей с инвалидностью в паралимпийский спорт.