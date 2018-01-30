Верблюд затоптал нетрезвого посетителя экопарка в Тульской области. Следователи начали проверку по трагическому факту, сообщает radiomayak.ru со ссылкой на сайт регионального управления СКР.

По предварительным данным, 53-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался покормить верблюда. Животное схватило его и затащило в вольер. Верблюд нанес посетителю экопарка несколько ударов, от которых он скончался спустя некоторое время в больнице.

Фото: Apk-news.ru