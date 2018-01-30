В Польше поэтапно запретят торговлю по воскресеньям

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете торговли по воскресеньям. Поправки ранее принял сейм. Закон будет введен в действие постепенно с переходным периодом — с марта 2018 до января 2020 года.

С марта магазины могут работать только в первое и последнее воскресенье месяца. В 2019 году магазины будут открыты только в последнее воскресенье месяца, а с 2020 года вступит в силу полный запрет. Закон содержит несколько исключений. В частности, торговать по воскресеньям позволят интернет-магазинам и торговым точкам на автозаправочных станциях.

Подписывая закон, Дуда заявил, что запрет торговли в воскресенье положительно скажется на польских семьях, люди смогут проводить больше времени друг с другом. Противники закона считают, что он отразится, в первую очередь, на магазинах, которые находятся в приграничных районах в восточной Польше. Так, только жители Беларуси оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро, сообщает radiomayak.ru.

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