Исполком Белорусской федерации футбола возродил «золотой матч»

Со следующего сезона в случае равенства очков у команд, расположившихся на первом и втором местах по итогам чемпионата по футболу, обладатель золотых медалей будет определяться в дополнительном очном матче. Решение принял исполком Белорусской федерации футбола на заседании 30 января, сообщил БелаПАН со ссылкой на пресс-службу БФФ.

В минувшем сезоне лидеры чемпионата, БАТЭ и минское «Динамо», набрали равное количество очков, и борисовчане получили преимущество за счет личных встреч. Концовка первенства прошла под знаком громкого «дела Веремко», из-за которого с БАТЭ сняли, а затем вернули ему три очка.

«Золотой матч» первый и последний раз был проведен в 2002 году между БАТЭ и гродненским «Неманом».

Исполком утвердил также цифровые календари чемпионата среди мужских команд высшей и первой лиг. Первый тур в высшей лиге пройдет с 30 марта по 1 апреля, последний 30-й — 2 декабря. Пять туров будет проведено во время чемпионата мира по футболу в России. 19 мая в Могилеве состоится финал Кубка Беларуси.

Изменен процент наигрыша футболистом для получения медали по итогам сезона: вместо 50%, как было ранее, необходимо будет принять участие минимум в 25% матчей команды-призера.

Размер заявочного взноса для клубов высшей лиги на сезон-2018 составит 41.000 рублей, первой — 9.500. Решено выделить мужским клубам высшей лиги по 40 мячей Adidas, клубам первой и второй лиг — по 40 мячей Select за счет средств федерации.